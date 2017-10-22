22.10.2017 (08:08)

Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота «Азов» завершил пребывание в греческом порту Пилос



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Пребывание экипажа большого десантного корабля Черноморского флота «Азов» в греческом порту Пилос

Сегодня большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Азов», покинул греческий порт Пилос, где российские моряки совместно с экипажем греческого фрегата «Navarinon» принимали участие в мероприятиях, посвященных 190-летию Наваринского морского сражения.

В соответствии с программой визита экипаж БДК «Азов» принял участие в торжественном подъеме государственных флагов Греции, Великобритании, России и Франции на площади «Трех адмиралов», отдании воинских почестей на острове Сфактирия на месте захоронения русских моряков, погибших в сражении, панихиде и церемонии возложения венков к монументу, на котором увековечены имена командующих союзными эскадрами России, Великобритании и Франции, принимавшими участие в сражении.

В период стоянки в порту российский корабль был открыт для посещения местными жителями.

Сражение объединенных эскадр России, Англии, Франции с османским флотом произошло в Наваринской бухте 20 октября 1827 года. Победа союзников в сражении оказала решающее влияние на исход борьбы греческого народа за свою независимость.

БДК «Азов», носит имя линейного корабля «Азов», экипаж которого отличился в сражении, проявив героизм и воинское мастерство.

После выхода из Пилоса БДК «Азов» продолжит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.

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