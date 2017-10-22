22.10.2017 (08:04)

В филиале ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» в Сызрани открыт памятник командующему армейской авиации Сухопутных войск Герою Советского Союза генерал-полковнику Виталию Егоровичу Павлову.

Генерал-полковник Виталий Егорович Павлов – выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков 1965 года.

На открытии бюста присутствовали Глава городского округа Сызрань Николай Лядин, первый заместитель генерального директора ОАО «Тяжмаш» Роман Ларионов, личный состав филиала, представители ветеранских и общественных организаций училища и города, жители Сызрани и почетные гости из многих городов Российской Федерации, юнармейский отряд «Кадеты авиации» и участники патриотических клубов.

Ритуал освящения памятника совершил духовник Сызранской православной епархии протоиерей Григорий Коберник, являвшийся другом Виталия Егоровича.

Все выступавшие на торжественном митинге отмечали, что «вся жизнь генерал-полковника Павлова являлась примером настоящего служения Отечеству. Его профессиональный путь, верность Присяге и воинскому долгу всегда будут служить примером для всех поколений военных вертолетчиков».

По окончанию митинга личному составу филиала и юнармейцам был продемонстрирован документальный фильм о генерал-полковнике Виталии Егоровиче Павлове.

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