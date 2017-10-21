21.10.2017 (19:20)
ВКС провели масштабную акцию в Ижевске
Воздушно-космические силы провели агитационно-патриотическую акцию «Служба по контракту – твой выбор» в Ижевске.
На месте проведения акции были развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС, в частности Военно-воздушной академии, Военно-космической академии, Военной академии воздушно-космической обороны.
Кульминацией акции стало выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ. Экипажи ВКС выполнили демонстрационные полеты в составе звена из 4 самолетов, показали парный, встречный и одиночный пилотаж.
Около 50 тысяч жителей и гостей города Ижевск посетили акцию, более 500 человек посетили мобильный пункт отбора на службу по контракту, из них более 100 человек прошли начальные этапы отбора.