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21.10.2017 (19:20)

ВКС провели масштабную акцию в Ижевске

Фото Видео

Воздушно-космические силы провели агитационно-патриотическую акцию «Служба по контракту – твой выбор» в Ижевске.

На месте проведения акции были развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС, в частности Военно-воздушной академии, Военно-космической академии, Военной академии воздушно-космической обороны.

Кульминацией акции стало выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ.  Экипажи ВКС выполнили демонстрационные полеты в составе звена из 4 самолетов, показали парный, встречный и одиночный пилотаж.  

Около 50 тысяч жителей и гостей города Ижевск посетили акцию, более 500 человек посетили мобильный пункт отбора на службу по контракту, из них более 100 человек прошли начальные этапы отбора.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Русские витязи , Служба по контракту — Твой выбор! , ВВС , ВКС
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