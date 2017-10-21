21.10.2017 (18:04)

В Военно-космической академии отметили юбилей училища военных топографов

Сегодня в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялись торжественные мероприятия по случаю 195-летия Училища военных топографов.

Это учебное заведение в 2006 году вошло в состав Военно-космической академии как факультет Топогеодезического обеспечения и картографии.

Праздничные мероприятия открыл митинг, в котором приняли участие начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Зализнюк Александр Николаевич и начальник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, генерал-майор Пеньков Максим Михайлович.

Завершились мероприятия праздничным концертом.

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