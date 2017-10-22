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22.10.2017 (09:12)

Делегация военных архивистов Вооруженных Сил РФ встретилась в Пекине с китайскими коллегами

Состоялся рабочий визит делегации военных архивистов Вооруженных Сил Российской Федерации в Китайскую Народную Республику.

В ходе визита российская делегация встретилась с представителями военных архивов КНР в Канцелярии международного военного сотрудничества Центрального военного совета Народно-освободительной армии Китая в г. Пекин.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в соответствии с Меморандумом между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области архивного дела, подписанным Министрами обороны РФ и КНР 23 ноября 2016 года.

Кроме того, делегация посетила Центральный архив Народно-освободительной армии Китая, где посетила архивохранилище Центрального архива, рабочие помещения и ознакомилась с условиями хранения архивных документов, проведением реставрационных работ и работ по сканированию документов, а также архив г. Циндао, где хозяева посвятили гостей в свои методы работы с цифровыми документами.

Китайской стороне были вручены памятные сувениры, а также копии архивных документов о советско-китайском сотрудничестве в период Второй мировой войны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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