22.10.2017 (09:04)
В Севастополе пройдет первый чемпионат Вооруженных Сил РФ по пауэрлифтингу
26 октября стартует Первый чемпионат Вооруженных Сил РФ по пауэрлифтингу стартует в Севастополе.
В чемпионате по данному виду силового троеборья, который пройдет на спортивной базе Черноморского флота, принимают участие команды всех округов, флотов, видов Вооруженных Сил, военных учебных заведений и других силовых структур.
Соревнования, которые включают три дисциплины: приседания со штангой на спине, жим штанги лежа и тяга штанги пройдут в течение трех дней.
В состязаниях примут участие более 100 военнослужащих, всего 16 команд, в том числе 4 женские.
Особенностью данного вида спорта, популярного у военнослужащих, является система определения победителей: при одинаковых показателях победа присуждается спортсмену, обладающему меньшей массой.
Торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей состоится 28 октября.