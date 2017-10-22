22.10.2017 (09:04)

В Севастополе пройдет первый чемпионат Вооруженных Сил РФ по пауэрлифтингу

26 октября стартует Первый чемпионат Вооруженных Сил РФ по пауэрлифтингу стартует в Севастополе.

В чемпионате по данному виду силового троеборья, который пройдет на спортивной базе Черноморского флота, принимают участие команды всех округов, флотов, видов Вооруженных Сил, военных учебных заведений и других силовых структур.

Соревнования, которые включают три дисциплины: приседания со штангой на спине, жим штанги лежа и тяга штанги пройдут в течение трех дней.

В состязаниях примут участие более 100 военнослужащих, всего 16 команд, в том числе 4 женские.

Особенностью данного вида спорта, популярного у военнослужащих, является система определения победителей: при одинаковых показателях победа присуждается спортсмену, обладающему меньшей массой.

Торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей состоится 28 октября.

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