21.10.2017 (15:38)
Воспитанники Казанского СВУ приняли участие в спортивном мероприятии «Олимпийский зачет»
Суворовцы Казанского суворовского военного училища приняли участие в спортивном мероприятии «Олимпийский зачет» в рамках программы «Доступная среда», которое проходило в Казанской школе-интернате имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Соревнования проводились по прыжкам в длину, высоту, подтягиванию на перекладине, а также по дартсу. В соревнованиях участвовали подростки 11-13 лет.
Команда суворовцев показала хорошие результаты, победители соревнований получили грамоты и памятные подарки.
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