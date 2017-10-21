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21.10.2017 (09:42)

Моряки-подводники приняли участие в Сосновоборском фестивале науки

Представители учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» из города Сосновый Бор Ленинградской области и члены экипажей подводных лодок приняли участие в общегородских мероприятиях, посвященных Всероссийскому Фестивалю науки.

В холлах здания администрации Соснового Бора была развернута выставка, на которой были представлены подлинные редкие фотографии, гравюры, плакаты, книжные иллюстрации, рассказывающие о жизни и деятельности выдающихся российских ученых. Особое внимание было уделено развитию атомной промышленности, ядерным исследованиям, новейшим открытиям и экспериментам.

Экскурсию по выставке провел ее куратор Ю.М. Иваненко.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Метки:
Военно-Морской Флот
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