21.10.2017 (09:21)

В Санкт-Петербурге чествуют победителей IV фестиваля военно-патриотической песни «Крымская волна - 2017»

В Санкт-Петербурге чествуют триумфаторов IV фестиваля военно-патриотической песни «Крымская волна - 2017», который проходил в Севастополе.

Военный оркестр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в составе 23 музыкантов под управлением военного дирижёра капитана 3 ранга Дмитрия Мисюры завоевал первое место в номинации «Инструментальная музыка». Ансамбль из девяти военных музыкантов оркестра удостоен третьего места в той же номинации.

Исполненные на фестивале произведения советских классиков «Вечер на рейде» В.Соловьева-Седого и «Эй, моряк» А.Петрова были встречены восторженными эмоциями и бурными аплодисментами зрителей.

Новшеством стало отдельное выступление ансамбля оркестра. Он исполнил композиции «Голубые небеса» Ирвина Берлина и «Греция» неизвестного автора. Своими выступлениями военные музыканты ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» покорили сердца жюри.

Военный оркестр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» под управлением капитана 3 ранга Д. Мисюры уже второй раз участвует в финале конкурса «Крымская волна». В прошлом году композиция на темы песен из популярных кинофильмов, исполненная брасс-ансамблем оркестра, заняла почетное второе место и снискала зрительские симпатии.

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