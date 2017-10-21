21.10.2017 (13:17)

Представители России и Словакии почтили память словацких военнослужащих в Подмосковье

В рамках 16-го заседания Смешанной российско-словацкой межправительственной комиссии по уходу за захоронениями павших военнослужащих и гражданских жертв войны представители делегаций Словацкой Республики и Российской Федерации возложили венки на Пенягинском кладбище Красногорска (Московская обл.) к могилам словацких военнослужащих, умершим в лагере для военнопленных.

В мероприятии приняли участие члены российской части Комиссии во главе с референтом заместителя Министра обороны Российской Федерации Александром Кирилиным и словацкой части Комиссии во главе с генеральным директором департамента государственного управления Министерства внутренних дел Словацкой Республики Адрианом Йенчо.

16-е заседание Смешанной российско-словацкой межправительственной комиссии (СМПК) по взаимному содержанию воинских захоронений завершилось в Москве.

Справочно:

На окраине Красногорска на месте первоначального захоронения военнопленных, которые умерли в данном лагере и в его отделениях, находившихся в Московской области, в настоящее время находится мемориальный комплекс. По архивным данным здесь было похоронено более 840 пленных 12 национальностей, в том числе словаков.

По сообщениям о деятельности лагеря военнопленных № 27 в Красногорске было похоронено около 70 словаков и в отделениях этого лагеря, находившихся в Московской области, еще около 90 словаков.

Лагерь для военнопленных № 27 в Красногорске начал свою работу в июле 1942 г. Он стал местом деятельности антифашистских школ, которые закончили военнопленные разных национальностей – среди них и словаки, а также местом формирования пополнения из военнопленных для иностранных воинских частей, созданных на территории Советского Союза – включая чехословацкую армию в СССР.

Из лагеря военнопленных № 27 в чехословацкую армию в Советском Союзе в период июль 1943 г. – март 1944г. вступило в общей сложности 2427 солдат и офицеров, в основном словаков из «Быстрой дивизии», а также из венгерской армии, в которую на восточном фронте входили тысячи словаков, призванных с территорий, отошедших к Венгрии после Венского арбитража. Первая большая группа под руководством старшего лейтенанта Павола Марцели включена в 1 чехословацкую отдельную бригаду 5 июля 1943 г. Ее члены участвовали в боях бригады за освобождение Киева, а также в боях у Фастова, Белой Церкви, Жашкове. Словаки и чехи из лагеря военнопленных № 27 в Красногорске вступали в 1 чехословацкий армейский корпус и позднее участвовали в боях за освобождение Чехословакии.

Через лагерь № 27 прошли многие известные участники чехословацкого военного сопротивления в СССР, бывшие военнослужащие словацкой армии, которые перешли на сторону Красной Армии или добровольно сдались в плен. Можно упомянуть бывшего министра национальной обороны генерала армии Мартина Дзура, генерала Павола Марцели, генерала Павола Гайдоша, генерала Эрнеста Биелика.

В 1994 г. на мемориальном комплексе в Красногорске был установлен памятник венгерским военнопленным, затем были установлены и другие памятники. По имеющимся сведениям, в настоящее время есть намерение установить памятник не только умершим словацким пленным, но и тем, кто добровольно перешел из лагеря в чехословацкие части в СССР и участвовал в боях против войск нацистской Германии.

Для поддержки указанной инициативы словацкая сторона официально обратилась к председателю российской части Смешанной межправительственной комиссии по уходу за воинскими захоронениями с просьбой о помощи в поиске списков словацких военнопленных, которые находились в лагере № 27 в Красногорске, а также списков словаков, похороненных в Красногорске и других местах Московской области. Документы о них были найдены в фондах Российского государственного военного архива (РГВА), Центрального архива МО РФ и др.



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