21.10.2017 (15:15)

Завершилась Первая международная конференция молодежной группы Организации по Договору о запрещении ядерных испытаний

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ завершилась Первая международная конференция молодежной группы Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Видные российские и международные эксперты принимали участие в работе дискуссионных групп, научных и политических рабочих сессиях и симуляционных упражнениях, целью которых являлось содействие обмену знаниями о ДВЗЯИ, а также поиск наилучших путей преодоления политических и региональных противоречий, стоящих на пути вступления ДВЗЯИ в силу.

Организованная при поддержке ОДВЗЯИ (Вена, Австрия), Службой специального контроля Министерства обороны Российской Федерации — национальным органом России по ДВЗЯИ и Национальным ядерным исследовательским университетом «МИФИ» конференция стала местом встречи для членов Молодежной группы ОДВЗЯИ. Участники обменялись идеями с сотней сверстников со всей России, обсудили пути содействия вступлению договора в силу и обменялись передовым опытом в сфере общественной информационной деятельности и эффективных коммуникаций для продвижения договора ядерного разоружения и нераспространения в целом.

Участникам конференции показали Национальный центр данных Российской Федерации (Дубна, Московская обл.), где они ознакомились с работой одного из объектов Международной системы мониторинга ОДВЗЯИ. Центр является местом сбора данных с 32 станций, создаваемых на территории РФ с 1998 г.

Конференция проводилась с 18 по 20 октября.



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