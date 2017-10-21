21.10.2017 (11:51)

В Санкт-Петербурге прошел сбор с начальниками медпунктов довузовских образовательных организаций Минобороны России

19-20 октября в Санкт-Петербурге прошел сбор с начальниками медицинских пунктов довузовских образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства обороны России.

Сбор проводился в соответствии с планом подготовки ГВМУ Минобороны РФ на 2017 г., утверждённым замминистра обороны Тимуром Ивановым. В Петербург приехали представители 28 федеральных государственных образовательных организаций со специальными названиями: «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военное-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и др.

В первый день сбора ведущие специалисты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова довели до обучаемых требования нормативно-правовых актов, которые регламентируют организацию медицинского обеспечения повседневной деятельности довузовских образовательных организаций. На практических занятиях в Нахимовском военно-морском училище участники сбора совершенствовали навыки в осуществлении медицинского контроля и изучали положительный опыт своих коллег по организации работы медицинского пункта.

Второй день сбора был посвящён обсуждению актуальных вопросов сохранения и укрепления здоровья воспитанников довузовских образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства обороны. В конференц-зале многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова состоялся круглый стол, на котором представители Главного военно-медицинского управления Министерства обороны, Главного центра военно-врачебной экспертизы и медицинских служб военных округов дали исчерпывающие ответы на все интересующие участников сбора вопросы.

Начальник отдела специализированной медицинской помощи 1 управления ГВМУ полковник медицинской службы Владимир Алексеев подводя итоги двухдневных сборов заявил, что цели встречи были достигнуты. Он поблагодарил Военно-медицинскую академию за хорошую организацию мероприятия и отметил, что подобные сборы очень важны и будут проводиться на регулярной основе. Информация по медицинскому обеспечению ДОО будет постоянно анализироваться, по проблемным вопросам будут вырабатываться решения, а также продолжит совершенствоваться нормативно-правовая база.

Организаторы мероприятия подготовили насыщенную культурную и познавательную программу. Начальники медицинских пунктов, прибывшие из разных уголков страны - от Владивостока до Мурманска посетили корабль-музей «Крейсер «Аврора»» и осмотрели богатую историческую коллекцию музея ВМедА имени С.М.Кирова. Огромный интерес вызвала ознакомительная экскурсия по многопрофильной клинике Военно-медицинской академии. 31 июля 2017 года в торжественной обстановке медицинский центр был открыт президентом России Владимиром Путиным и Министром обороны Сергеем Шойгу. Участники сбора имели возможность увидеть самое современное медицинское оборудование, ознакомиться с уникальными результатами его применения и получить представление о перспективах развития системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Вооруженных силах Российской Федерации.



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