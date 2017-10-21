21.10.2017 (17:02)

Авиация Балтийского флота готовится к зимнему режиму эксплуатации

авиабазе морской авиации Балтийского флота (БФ) проводятся плановые работы по переводу вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации.

В настоящее время специалисты осуществляют полный комплекс сезонного обслуживания: замену жидкостей, проверку работоспособности основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, уточнение перечня целевых осмотров систем и агрегатов, надежность которых снижается в процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности прибалтийского климата.

На заключительном этапе специально созданные в авиабазе комиссии осуществят проверку качества проделанных работ. Перевод техники и вооружения планируется завершить до конца октября. При этом мероприятия по переводу совмещены с интенсивной боевой учебой – плановые полеты самолетов и вертолетов морской авиации проходят несколько раз в неделю в дневное и ночное время в различных метеоусловиях.

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