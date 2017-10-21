21.10.2017 (16:44)

21 октября 1813 года - начало кругосветного плавания лейтенанта Лазарева на корабле «Суворов»

21 октября 1813 г. из Кронштадта на Дальний Восток вышел с грузами фрегат «Суворов» под командованием лейтенанта Михаила Петровича Лазарева, до того уже совершавшего дальние плавания волонтером на судах английского флота.

В 1813 году лейтенант Лазарев получил новое назначение – командовать фрегатом «Суворов», отправляющимся в кругосветное плавание.

Корабль «Суворов», на который получил назначение Лазарев, принадлежал Российско-Американской компании, созданной русскими промышленниками в конце XVIII столетия. Своей задачей компания поставила улучшение использования природных богатств Русской Америки. Компания была чрезвычайно заинтересована в регулярном морском сообщении между Петербургом и Русской Америкой и не жалела средств на снаряжение кругосветных экспедиций.

В начале октября 1813 года подготовка к путешествию была завершена, и на рассвете 9 октября «Суворов» отошёл с Кронштадтского рейда.

В начале пути их встретили сильные ветры и густые туманы, от которых «Суворову» пришлось укрыться в шведской гавани Карлскруна. Пройдя проливы Зунд, Каттегат и Скагеррак (между Данией и Скандинавским полуостровом) и благополучно избежав нападения французских и союзных им датских военных кораблей, Лазарев благополучно довёл «Суворова» до Ла-Манша.

В Портсмуте корабль сделал остановку, затянувшуюся на три месяца. 27 февраля 1814 года «Суворов» вышел из Портсмута и устремился к югу. Спустя две недели корабль Лазарева уже подходил к острову Мадейра. 2 апреля был пересечен экватор, а вечером 21 апреля корабль вошёл в бухту Рио-де-Жанейро. 24 мая «Суворов» покинул Рио-де-Жанейро и вышел в Атлантический океан, направляясь на восток. Далее он обошёл с юга Африку и, проследовав через Индийский океан, обогнул с юга Австралию.

14 августа 1814 года «Суворов» вошёл в залив Порт-Джэксон и направился в Сидней. При подходе к гавани «Суворов» был встречен громом артиллерийского салюта. Так губернатор принадлежавшей в то время англичанам колонии Новый Южный Уэльс приветствовал русских моряков по случаю окончательной победы над Наполеоном.

От Австралии «Суворов» пошёл по Тихому океану на восток, вновь приближаясь к экватору. 28 сентября впереди показались очертания суши. Однако на карте, имеющейся в распоряжении Лазарева, никаких признаков суши не было и лишь при подходе на более близкое расстояние и обследовании этих мест Лазарев понял, что перед ним группа коралловых островов, возвышающихся над поверхностью океана и соединяющихся между собой коралловыми перемычками. Эти острова были покрыты кустарником и деревьями. Вновь открытым островам Лазарев дал имя Суворова (Атолл Суворова).

Закончив обследования островов, «Суворов» вновь продолжил путь с отклонением на север. 10 октября был пересечён экватор.

В ноябре корабль Лазарева подошёл к центру Русской Америки – порту и поселению Ново-Архангельску. Здесь Лазарева встретил управитель Российско-Американской компании А. А. Баранов, выразивший ему благодарность за сохранность вверенных ему грузов.

На зиму «Суворов» остался в Ново-Архангельске. После окончания зимовки «Суворов» был нагружен продовольствием и товарами, и по приказанию А. А. Баранова Лазарев взял курс на один из островов Алеутской группы (Уналашка) и находящиеся рядом с ним Прибыловы острова. Выгрузив груз он принял на борт пушнину, заготовленную местными промышленниками. Корабль Лазарева пробыл в пути чуть более месяца. Груз, принятый на борт в Уналашке, предстояло доставить в Кронштадт, предварительно вернувшись в Ново-Архангельск.

В конце июля «Суворов» покинул Ново-Архангельск. Теперь его путь в Кронштадт лежал вдоль берегов Северной и Южной Америки, в обход мыса Горн. Лазареву ещё предстояло сделать остановку в перуанском порту Кальяо для разрешения ряда вопросов, связанных с делами Российско-Американской компании.

После захода в порт Сан-Франциско «Суворов» двинулся к берегам Перу. На протяжении трехмесячной стоянки в порту Кальяо Лазарев с офицерами знакомился с жизнью города и порта.

Пройдя в штормовую погоду через пролив Дрейка, Лазарев приказал повернуть на северо-восток в Атлантический океан и сделал небольшую остановку у острова Фернанду-ди-Норонья. Здесь на «Суворове» были исправлены повреждения, причиненные штормом, и корабль направился к берегам Англии. 8 июня он уже был в Портсмуте, а ещё через пять недель вернулся в Кронштадт.

Все плавание «Суворова» из Кронштадта и обратно продолжалось 2 года и 9 месяцев. Самый длительный переход под парусами, от Рио-де-Жанейро до Порта-Джексона продолжался 112 дней.

Лазарев привез из Кальяо в Россию много диковинных предметов, а также еще невиданных тогда в Европе лам, альпаку и вигонь.

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