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21.10.2017 (16:30)

Командующий ЗВО Андрей Картаполов утвердил акт приема суворовского военного училища в состав округа

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе рабочей поездки в Карелию утвердил акт-приема в состав войск ЗВО Петрозаводского суворовского военного училища (СВУ).

Генерал-полковник Андрей Картаполов проверил готовность современной материально-технической базы училища, учебных корпусов, спальных помещений и спортзала. Также автоматизированных компьютерных классов, в которых в скором времени появятся персональные для каждого суворовца ноутбуки с выходом в интернет, предназначенных для индивидуальной подготовки возможно будущих офицеров для всех видов и родов войск.

Для суворовцев в Петрозаводске с нулевого цикла построен учебно-административный корпус с медпунктом, книгохранилищем, учебными аудиториями, учительскими комнатами и актовым залом на 600 мест с акустической установкой для звукоусиления.

Также введены в эксплуатацию магазин товаров первой необходимости, парикмахерская, классы дополнительного образования и электронный тир. А столовую соединили с основным корпусом крытым теплым переходом.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Суворовское училище , Западный военный округ
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