21.10.2017 (16:26)

Три мобильных комплекса отбора на военную службу по контракту поступят в ЦВО до конца года

Три мобильных комплекса отбора (МКО) на военную службу по контракту поступят до конца года в Центральный военный округ.

Возможности новой техники позволяют проводить профессиональный отбор, информационно-разъяснительную работу с заинтересованными гражданами вне места постоянной дислокации пунктов набора контрактников, преимущественно в регионах, где военная служба пользуется популярностью.

Устройствами будут оснащаться пункты отбора в Самаре, Челябинске и Новосибирске. МКО уже используется с 1 сентября в составе екатеринбургского пункта. Всего на территории Центрального военного округа функционируют 28 пунктов отбора на военную службу по контракту. Только в 2017 году отобрано к поступлению на военную службу по контракту свыше 17 тыс. человек.

Справочно:

МКО состоит из мобильного пункта на базе шасси КамАЗ-43118 и информационно-сценического модуля, установленного на прицепе НЕФАЗ, предназначен для проведения информационно-агитационных мероприятий, мероприятий отбора на военную службу по контракту (подбор вакантных воинских должностей, прием заявлений, профессионально-психологическое тестирование, изучение документов и т.п.).

Комплекс позволяет за 6–8 часов работы персонально провести мероприятия отбора со 100–140 кандидатами, а профессиональное тестирование с использованием программных методов до 20 человек.

Кузов переменного объема обеспечивает оперативную трансформацию мобильного пункта в помещение площадью 31м2 с возможностью размещения до шести рабочих мест.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице