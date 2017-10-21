21.10.2017 (16:19)

На Северном Кавказе завершилось учение ракетчиков и артиллеристов ЮВО с применением беспилотников

Подразделения ракетных войск и артиллерии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, завершили полевой выход на полигонах Тарское, Гвардеец, Дзарцеми, Серноводское, Капустин Яр и Дальний.

К занятиям было привлечено более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.

В ходе проведения полевого выхода, военнослужащие отработали навыки ведения огня из самоходных 152-мм гаубиц 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», 120-мм минометов «Поднос» и «Сани» по одиночным и групповым целям на различных дальностях.

Для корректировки огня артиллерийских подразделений активно применялись комплексы беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Поражение мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу противника, осуществлялось по новым нормативам, в соответствии с которыми время поиска целей сокращено за счёт применения БЛА.

Применение беспилотников при выполнении практических стрельб позволило артиллеристам точно определять координаты и характер целей, а также оперативно вносить поправки для ведения огня в зависимости от погодных условий.

На завершающем этапе полевого выхода прошли батарейные, дивизионные и бригадные тактические учения с боевой стрельбой, в ходе которых была проверена боевая выучка и готовность артиллерийских расчетов к выполнению задач огневого поражения объектов и живой силы условного противника.

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