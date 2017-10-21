21.10.2017 (16:12)

Между командами Каспийской флотилии и ВМС Ирана состоялись футбольный матч и соревнования по перетягиванию каната

Сборная команда соединения кораблей Каспийской флотилии победила команду отряда кораблей Военно-морских сил Исламской Республики Иран в товарищеском матче по мини-футболу, который проведён в рамках совершения неофициального визита кораблей Ирана в порт Махачкала. Российская команда обыграла своих коллег со счётом 6:1.

Также экипажи кораблей состязались в перетягивании каната. Лучшей стала команда моряков Каспийской флотилии, выиграв у своих коллег из Ирана в двух состязаниях из трёх.

По итогам товарищеских соревнований каждая команда была награждена медалями, памятными грамотами и подарками.

Неофициальный визит отряда кораблей ВМС Ирана в пункт базирования кораблей Каспийской флотилии – порт Махачкала – завершится 23 октября.

За последние четыре года это уже четвёртый дружественный визит ОБК ВМС Ирана в пункты базирования российских кораблей. В ходе предыдущих визитов – в июне 2013, октябре 2015 и марте 2017 года – иранские моряки посетили порты Астрахань и Махачкала.

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