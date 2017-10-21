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21.10.2017 (14:49)

Военные химики ЗВО впервые применили новейшую станцию обработки при условной утечке радиоактивных веществ

Военнослужащие соединения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) впервые использовали универсальную станцию специальной обработки при ликвидации последствий условного радиоактивного выброса атомной электростанции (АЭС) в Курской области.

Специальное учение прошло в рамках сдачи контрольной проверки за 2017 учебный год. В рамках учения условное незаконное вооруженное формирование атаковало промышленную зону АЭС. Военные химики, ликвидируя «утечку» опасного вещества, провели разведку местности, взяли пробы воздуха, воды и грунта, выполнили специальную обработку снаряжения, техники, вооружения и средств индивидуальной защиты.

Затем военнослужащие с использованием станций АРС-14КМ провели дегазацию и дезинфекцию зараженных участков местности для локализации источника заражения.

В ходе учения военнослужащие выполнили более 30 учебно-боевых задач по организации прикрытия войск, в частности, по аэрозольному противодействию, пенной, аэрозольной маскировке и специальной обработке.

Всего к контрольной проверке привлечено более 500 человек, задействовано свыше 80 единиц военной и специальной техники, в том числе дымовые машины ТДА-3, тепловые машины специальные ТМС-65У и разведывательные химические машины РХМ-6.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Специальная подготовка , Учения
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