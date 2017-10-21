21.10.2017 (14:39)
Танкисты российской военной базы в Абхазии сдали огневые экзамены в Адыгее
Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы в Абхазии в рамках сдачи контрольной проверки за 2017 учебный год на полигоне Майкопский в Адыгее поразили бронетехнику условного противника.
В ходе сдачи экзамена по огневой подготовке в дневных и ночных условиях личный состав выполнил боевые стрельбы из танков Т-72Б3 с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Также военнослужащие уничтожили воздушные цели из крупнокалиберного пулемета «Корд», установленного на бронемашине. Средняя дальность до целей составляла 2,5 тыс. метров.
Мишени, имитирующие танки и другую бронетехнику условного противника, появлялись всего на 60 секунд, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе. Поражение целей усложнялось постоянной сменой мишенной обстановки.
При проведении боевых стрельб экипажами танков было израсходовано около 300 снарядов.
Также в ходе мероприятий итоговой проверки механики-водители танков выполнили упражнения по вождению танков на труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.
В экзаменационном мероприятии принимали участие около 100 танкистов военной базы, было задействовано около 30 единиц военной техники, в т.ч. новейшие современные танки Т-72Б3, поступившие на вооружение соединения в августе прошлого года.