21.10.2017 (14:32)

Офицер Михайловской военной артиллерийской академии в очередной раз установил рекорд на перекладине

20 октября офицер Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург) капитан Денис Залозний в спортивном зале вуза побил свой же рекорд в выполнении упражнения «Подъем переворотом на перекладине». За 3 часа 53 минуты рекордсмен выполнил данное упражнение 1400 раз.

Ранее офицер четыре раза устанавливал рекорды. Первый рекорд России он установил, совершив 1333 подъема переворотом на перекладине. На это у спортсмена ушло 3 часа 28 минут (12 июня 2008 года). Второе достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса. Денис выполнил 500 подъемов переворотом за 1 час (22 ноября 2008 года).

В 2013 году был поставлен новый рекорд России. За 2 часа 2 минуты Денис Залозний без остановки выполнил комбинированное силовое упражнение на перекладине 185 раз. В него входит подтягивание на перекладине, подъём ног к перекладине, подъем переворотом на перекладине и подъем силой на перекладине. Общая сумма выполненных силовых упражнений составила 740. Через два года он побил свой же рекорд, сделав комбинированное силовое упражнение – 205 циклов.

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