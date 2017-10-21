21.10.2017 (14:24)

Салютный дивизион ЗВО отмечает 50-ю годовщину со дня формирования

Сегодня личный состав отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО) празднует 50-ю годовщину со дня формирования.

Для военнослужащих и гостей Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова выступит с праздничным концертом. Также в программе празднования юбилея – открытие первого в России Музея салютов и фейерверочных изделий, где представлено более сотни уникальных экспонатов, включая боевую технику, пульты управления, цветографические схемы и документы. Состоится чин освящения храма Иоанна Воина, возведённого на территории части. Военнослужащие дивизиона проведут показательную тренировку по подготовке техники и произведут салют.

Сформированный в 1967 году взвод салютных установок входил в состав Таманской мотострелковой дивизии, а в 1997 году был переформирован в отдельный дивизион. С 2000 года – в непосредственном подчинении военного коменданта Москвы.

Отдельный гвардейский салютный дивизион производит артиллерийский салют в День защитника Отечества и День Победы, а также в другие дни по указанию Министра обороны РФ. Также дивизион салютует на инаугурации избранного Президента РФ. В разные годы дивизион салютовал на церемонии закрытия XXII Летних Олимпийских игр 1980-го года, в год 850-летия Москвы и на других памятных событиях. В 2007 году дивизион дал залп на похоронах первого президента России Бориса Ельцина. На оснащении дивизиона – 76-мм пушки ЗиС-3 образца 1942 года и салютные установки различных калибров на базе автомобиля КамАЗ.

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