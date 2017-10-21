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21.10.2017 (13:02)

Около 70 тыс. граждан посетили пункты отбора на военную службу по контракту в ЦВО

Около 70 тыс. граждан посетили в 2017 году пункты отбора на военную службу по контракту в Центральном военном округе (ЦВО).

В течение года на территории округа проведено около 100 информационно-агитационных акций «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!», в ходе которых в пункты отбора на военную службу по контракту обратились более 67 тыс. человек, свыше 1,2 тыс. – написали заявление о поступлении на военную службу по контракту.

Центральный военный округ – крупнейшее военно-административное образование, дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в его состав структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная в Таджикистане, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Контрактник , Служба по контракту , Центральный военный округ
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