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21.10.2017 (12:41)

Российские штурмовики прикрыли с воздуха миротворческие силы на учении ОДКБ в Казахстане

Экипажи российских штурмовиков Су-25СМ прикрыли с воздуха миротворческие силы ОДКБ в ходе совместного учения «Нерушимое братство-2017» в Казахстане. Ранее самолеты были перебазированы с авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии.

В ходе розыгрыша финального эпизода миротворческие силы заблокировали группу условных боевиков. Пара штурмовиков Су-25СМ нанесла условные ракетные удары по вскрытым в ходе воздушной разведки пунктам управления, тренировочному лагерю и складу взрывчатки условного бандформирования, обеспечив проведение специальной операции по зачистке кризисного района сводными полицейскими отрядами.

Объединенная российская военная база Кант структурно входит в состав Центрального военного округа, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств ОДКБ.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Учения , ВВС , ОДКБ , ВКС
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