21.10.2017 (12:33)

Более 1000 моряков Каспийской флотилии сдают экзамены на присвоение и подтверждение классной квалификации

Более 1 тыс. матросов, старшин, мичманов и офицеров корабельных соединений Каспийской флотилии сдают экзамены на присвоение и подтверждение классной квалификации.

Классная квалификация – это показатель, характеризующий профессионализм военнослужащего в соответствии с занимаемой им воинской должностью или специальностью.

Так, например, профессионализм штурмана оценивают по навыкам применения различных приёмов по прокладке курса корабля, а рулёвых по управлению кораблём при плавании в разных строях и при совершении маневрирования кораблём в ходе боя.

Помимо чёткого и досконального знания своей специальности и профессиональных навыков военнослужащие должны быть в хорошей физической форме, так как одним из учитываемых критериев при присвоении класса является сдача нормативов по физической подготовке на оценку не ниже «хорошо».

Военнослужащие по призыву также проходят квалификационные испытания. Система и принцип получения классности у них такая же, как и у военнослужащих по контракту.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице