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21.10.2017 (11:14)

БДК «Иван Грен» испытал артиллерийский комплекс в море

Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен», находящегося на заводских ходовых испытаниях в Балтийском море, выполнил стрельбы комплексами малой артиллерии АК-630М.

БДК «Иван Грен» в ходе подготовки к стрельбе по морским мишеням проверил функционирование артиллерийской системы АК-630М в море.

Ранее экипаж большого десантного корабля в рамках заводских ходовых испытаний совершил погрузку боевой техники и вышел в море для проведения электромагнитной обработки корпуса с помощью судов размагничивания СР-28 и СР-936 с целью уменьшения физического поля.

Следующим этапом программы испытаний станет артиллерийская стрельба по морской мишени-стенду и макету плавающей морской мины.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли , Артиллерия , Надводные силы
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