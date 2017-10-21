21.10.2017 (11:14)
БДК «Иван Грен» испытал артиллерийский комплекс в море
Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен», находящегося на заводских ходовых испытаниях в Балтийском море, выполнил стрельбы комплексами малой артиллерии АК-630М.
БДК «Иван Грен» в ходе подготовки к стрельбе по морским мишеням проверил функционирование артиллерийской системы АК-630М в море.
Ранее экипаж большого десантного корабля в рамках заводских ходовых испытаний совершил погрузку боевой техники и вышел в море для проведения электромагнитной обработки корпуса с помощью судов размагничивания СР-28 и СР-936 с целью уменьшения физического поля.
Следующим этапом программы испытаний станет артиллерийская стрельба по морской мишени-стенду и макету плавающей морской мины.
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли , Артиллерия , Надводные силы