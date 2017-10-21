21.10.2017 (12:03)

В Ставропольском крае специалисты РЭБ и расчеты БЛА провели радиоподавление условного противника

В Ставропольском крае военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Южного военного округа (ЮВО) отработали совместные учебные задачи на новейшем комплексе РЭБ «Леер-3».

В ходе тренировок операторы закрепили навыки по развертыванию комплекса в боевое положение, поиску и подавлению радиоэлектронных средств противника.

Комплекс «Леер-3» способен блокировать использование аппаратуры, работающей в различных диапазонах.

Комплекс позволяет непрерывно решать задачи радиоэлектронной борьбы на удалении свыше 40 километров от места развертывания.

Следует отметить, что весь личный состав данных подразделений являются военнослужащими по контракту, прошедшие курсы специальной подготовки в учебных центрах, более 50% из них имеют высшее образование.

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