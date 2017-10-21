21.10.2017 (10:00)

Экипажи истребителей МиГ-29 российской военной базы в Армении выполнили зачетные упражнения на высоте около 5 тыс. м

Более 1,5 тыс. военнослужащих российской военной базы в Армении, сдали итоговую проверку за летний период обучения. Экзамены проводились на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз.

Летчики истребителей МиГ-29, а также вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П выполнили более 50 вылетов в ходе сдачи зачетных упражнений в одиночном и парном пилотировании на высотах от 100 до 5 тыс. м ночью.

Проверка комплексной комиссией управления ЮВО проводилась исключительно в ночное время суток. Подразделения сдали более 100 различных нормативов по боевой готовности, специальной и тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям.

К итоговой проверке привлекались мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитные, разведывательные, медицинские, инженерные и подразделения связи.

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