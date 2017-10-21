21.10.2017 (08:49)
Курсанты танковых войск ВВО готовятся к выпускным экзаменам на танках Т-72Б3
В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа в Хабаровском крае и Забайкалье идет подготовка к выпускным экзаменам.
На полигоне под Хабаровском военнослужащие ведут боевую стрельбу штатным снарядом из вооружения танка Т-72Б3 в движении по мишени, имитирующей танк условного противника на удалении более 1,6 тысяч метров.
Также военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из танкового пулемета Калашникова по движущемуся безоткатному артиллерийскому орудию на автомобиле и гранатометному расчету.
Перед получением допуска к выполнению боевых стрельб курсанты прошли теоретическую подготовку с применением новых компьютерных динамических тренажеров-симуляторов, оснащенных мультимедийным оборудованием по огневой подготовке вооружения и вождению танков.
Напомним, в текущем году данные тренажеры использовались впервые, они позволяют моделировать различные условия местности, от пустынной до арктической зоны.
Выполнение учебно-боевых задач будет проходить в условиях постоянной смены мишенной обстановки, что требует от танкистов мгновенной реакции при стрельбе.
После сдачи выпускных экзаменов военнослужащие отправятся в воинские части ВВО для дальнейшего прохождения службы.