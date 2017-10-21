21.10.2017 (08:49)

Курсанты танковых войск ВВО готовятся к выпускным экзаменам на танках Т-72Б3

В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа в Хабаровском крае и Забайкалье идет подготовка к выпускным экзаменам.

На полигоне под Хабаровском военнослужащие ведут боевую стрельбу штатным снарядом из вооружения танка Т-72Б3 в движении по мишени, имитирующей танк условного противника на удалении более 1,6 тысяч метров.

Также военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из танкового пулемета Калашникова по движущемуся безоткатному артиллерийскому орудию на автомобиле и гранатометному расчету.

Перед получением допуска к выполнению боевых стрельб курсанты прошли теоретическую подготовку с применением новых компьютерных динамических тренажеров-симуляторов, оснащенных мультимедийным оборудованием по огневой подготовке вооружения и вождению танков.

Напомним, в текущем году данные тренажеры использовались впервые, они позволяют моделировать различные условия местности, от пустынной до арктической зоны.

Выполнение учебно-боевых задач будет проходить в условиях постоянной смены мишенной обстановки, что требует от танкистов мгновенной реакции при стрельбе.

После сдачи выпускных экзаменов военнослужащие отправятся в воинские части ВВО для дальнейшего прохождения службы.

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