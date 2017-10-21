21.10.2017 (08:30)

В Восточном военном округе проведена тренировка войск связи

Около 1,5 тысяч военнослужащих было задействовано в комплексной тренировке войск связи Восточного военного округа, проведенной соединениях управления округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, Амурской области.

В ходе мероприятия военные связисты отработали вопросы организации связи при управлении войсками и силами ВВО в рамках контрольной проверки за 2017 год, проверили работу коммутационного оборудования, радиорелейной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

При проведении тренировки были задействованы пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации.

Подобные тренировки носят плановый характер и повышают профессиональный уровень военных специалистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс специализированных задач.

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