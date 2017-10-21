21.10.2017 (06:22)

Военные топографы обеспечили мероприятия контрольной проверки войск ВВО

Вопросы топогеодезического и навигационного обеспечения отработали специалисты Центра геопространственной информации и навигации Восточного военного округа в ходе контрольной проверки войск округа за 2017 год.

В ходе мероприятий военнослужащие Центра геопространственной информации и навигации развернули новейшие подвижные навигационно-геодезические комплексы (ПНГК-1), а также подвижные цифровые топографические системы (ПЦТС). С помощью современной техники военные топографы создали 3Д макет местности, куда наносились объекты учебно-боевой обстановки.

Новые топографические системы способны осуществлять хранение, контроль и выдачу потребителям цифровой информации о местности (ЦИМ) на компакт-дисках, оперативно создавать и обновлять геоинформационные документы в цифровом и аналоговом виде.

Кроме того, ПЦТС способно проводить анализ и оценку местности в топогеодезическом отношении, создавать цифровые ортофотопланы, печатать топографические карты, создавать пространственные модели местности, отображать 3D модели на экранах коллективного пользования.

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