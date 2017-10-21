21.10.2017 (01:00)

В ходе бригадных тактических учений в Приморье десантники захватили аэродром и разгромили условного противника

В ходе тактического учения с отдельным соединением ВДВ в Приморье десантники в течение пяти суток перемещались по территории Приморского края, совершая десантирование, маневренные действия и боевую стрельбу.

В ходе учения Уссурийское соединение ВДВ впервые в своей истории осуществило массовое десантирование личного состава и боевой техники парашютным способом для выполнения учебно-боевой задачи.

Десантирование 10 единиц боевой техники и более 700 военнослужащих проводилось с помощью парашютных систем Д-10 и «Арбалет» из самолетов Ил-76 с высоты 800 метров на площадку приземления Корсаковка. Погрузка личного состава и боевой техники проходило на аэродроме Воздвиженка. От Воздушно-космических сил России на учение привлекалось 12 самолетов военно-транспортной авиации.

После приземления десантники произведя расшвартовку боевых машин, захватили аэродром условного противника и обеспечили высадку главных сил бригады посадочным способом.

Тактическое учение с демонстрацией возросших возможностей отдельного соединения проходило с 16 по 20 октября. В ходе тактического учения апробировались новые формы и способы применения подразделений десанта.

Отдельное соединение ВДВ действовало в тылу условного противника и выполняло задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп, средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия условного противника.

Десантники, захватив аэродром на боевой технике, провели рейд с форсированием водной преграды, захватили выгодный рубеж, где вели оборонительный бой с контратакой резервов условного противника.

Прикрытие наступательных и оборонительных действий подразделений десанта проводили артиллерийские и минометные батареи Уссурийской бригады ВДВ.

В тактическом учении с отдельным соединением ВДВ в Приморье принимало участие около 2000 военнослужащих и было задействовано более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ.

Руководил учением заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

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