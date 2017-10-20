20.10.2017 (22:25)

Кафедра биологии ВмедА в Санкт-Петербурге пригласила первокурсников в свои научные проекты

19 октября на кафедре биологии звучали строки знаменитого стихотворения А.С.Пушкина. «Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен..»

Известный пушкиновед, доцент кафедры Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова В.Н.Мокроусов рассказал первокурсникам о профессоре Спасском. Один из первых выпускников Медико-хирургической академии, окончивший ее с золотой медалью в 1815 году, Иван Тимофеевич Спасский в 30-х годах 19-го века возглавлял кафедру зоологии и минералогии МХА (сегодня это кафедра биологии), а так же являлся домашним врачом семьи А.С. Пушкина. И.Т.Спасский до последней минуты находился у постели умирающего поэта.

После небольшой, но крайне интересной лекции о жизни и творчестве «солнца русской поэзии», и связи поэта с историей нашей академии, на кафедре состоялось организационное собрание кружка ВНОКС. Преподаватели рассказали первокурсникам о многочисленных научных проектах кафедры и пригласили курсантов и слушателей к плодотворному сотрудничеству. Заведующий кафедрой биологии, профессор В.Ю.Кравцов пожелал первокурсникам найти себя в выбранной профессии, и взять ориентир на авангард российской медицинской науки.



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