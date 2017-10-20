20.10.2017 (22:08)
Воспитанники тверского суворовского военного училища посетили парк «Патриот»
Началом мероприятия стало знакомство с уникальной выставкой вооружения и военной техники, применяемой в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике. В рамках посещения экспозиции юные суворовцы изучили образцы вооружения, военной и специальной техники Военно-Морского флота, Военно-космических сил, военной полиции, инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Особое внимание учеников училища привлеки экспонаты боевых машин, предназначенных для транспортировки личного состава, для выполнения задач по разминированию, а также для ведения боевых действий.
Юноши ознакомились с фотовыставкой, на которой представлены редкие кадры, освещающие деятельность российской группировки войск в Сирии.
Суворовцы побывали в Военно-историческом комплексе «Партизанская деревня», а также изучили коллекции музейного комплекса на Площадке № 1 парка «Патриот».