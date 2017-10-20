20.10.2017 (21:56)
Первая партия учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ готова к передаче Минобороны России
Машины прошли весь комплекс заводских испытаний. Первые вертолеты планируются к передаче ВКС России в ноябре.
Главное отличие Ми-28УБ – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. Таким образом, на Ми-28УБ могут обучаться военные летчики, которым необходима практика налета на «Ночных охотниках». Двойная система управления предоставляет преимущество и в ситуации реального боя – в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.
Новая машина также помогает улучшить натренированность обучаемого в кризисной ситуации благодаря установленному пульту имитации отказов. Устройство позволяет смоделировать для обучаемого летчика отказ оборудования в полете.