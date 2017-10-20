20.10.2017 (21:20)

Сокращение количества военнослужащих по призыву позволяет улучшить качество их отбора

Постепенное сокращение числа призывников в российской армии, связанное с постепенным переходом на контрактную службу, позволяет более вдумчиво отбирать лучших молодых людей. Об этом на заседании общественного совета при Минобороны РФ рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Качество призывников... особенно за последние три- четыре года, несомненно, выросло. Это связано с развернутой государственной политикой. Количество призывников уменьшилось, но уменьшение набора военнослужащих по призыву как раз позволяет из большего количества отобрать меньшее для нужд Вооруженных сил, повысив их качество», - сказал он.

По словам генерал-полковника Мизинцева, возможность для выбора у Минобороны России теперь увеличилась. «Раньше из 10 брали двух, теперь одного», - добавил генерал, говоря о призывниках.

Он напомнил, что в России стартовал осенний призыв, по причине увеличения в войсках числа контрактников планируется призвать 134 тысячи человек, что на 18 тысяч меньше, чем в прошлом году.

«В текущем году сохраняется стабильный рост укомплектованности Вооруженных сил. В течение года принято более 55 тысяч военнослужащих по контракту, а общая укомплектованность контрактниками превысила 354 тысячи человек», - отметил Михаил Мизинцев.

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