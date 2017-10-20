20.10.2017 (21:07)

Морские летчики БФ в рамках госиспытаний совершили более 100 посадок на ледокол «Илья Муромец»

В Балтийском море проходит этап государственных испытаний авиационного комплекса военного ледокола «Илья Муромец» с помощью палубных вертолетов Ка-27ПС морской авиации Балтийского флота (БФ).

Выполняется проверка средств радиотехнического обнаружения ледокола и вертолета на максимальной дальности связи.

Экипаж летчиков-испытателей 929-го Государственного летного испытательного центра за четыре дня полетов совершил 105 посадок на вертолетную площадку ледокола. В последующие дни летчики будут отрабатывать задачи в максимальных значениях качки судна и силы ветра в темное и светлое время суток.

Ледокол нового поколения «Илья Муромец» был заложен на «Адмиралтейских верфях» 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Судно будет применяться для обеспечения деятельности арктической группировки Военно-Морского Флота России.

Длина ледокола — 85 метров, ширина — 20 метров, осадка — 7 метров, скорость — 15 узлов, ледопроходимость — 1 метр. Экипаж будет состоять из 32 человек.

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