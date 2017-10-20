20.10.2017 (18:32)
В Военно-космической академии прошла конференция по вопросам ракетно-космической обороны
Сегодня в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прошла военно-научная конференция на тему «Актуальные научно-технические аспекты разработки, испытаний и эксплуатации средств ракетно-космической обороны»
В мероприятии приняли участие представители ВКА имени А.Ф. Можайского, Военной академии Воздушно-космической обороны, Военной академии связи, Михайловской военной артиллерийской академии, Ярославского высшего военного училища ПВО, представителей оборонно-промышленного комплекса и других научно-исследовательских организаций.
В ходе пленарного заседания участники конференции выступили с докладами на темы: «Перспективы организации эксплуатации наземных средств радиолокационных станций», «Проблемные вопросы создания и эксплуатации оптико-электронного комплекса «Прицел»».
Всего в работе форума приняли участие более 200 участников. После пленарного заседания конференция была продолжена в трех секциях.