20.10.2017 (18:32)

В Военно-космической академии прошла конференция по вопросам ракетно-космической обороны

Сегодня в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прошла военно-научная конференция на тему «Актуальные научно-технические аспекты разработки, испытаний и эксплуатации средств ракетно-космической обороны»

В мероприятии приняли участие представители ВКА имени А.Ф. Можайского, Военной академии Воздушно-космической обороны, Военной академии связи, Михайловской военной артиллерийской академии, Ярославского высшего военного училища ПВО, представителей оборонно-промышленного комплекса и других научно-исследовательских организаций.

В ходе пленарного заседания участники конференции выступили с докладами на темы: «Перспективы организации эксплуатации наземных средств радиолокационных станций», «Проблемные вопросы создания и эксплуатации оптико-электронного комплекса «Прицел»».

Всего в работе форума приняли участие более 200 участников. После пленарного заседания конференция была продолжена в трех секциях.



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