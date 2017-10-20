20.10.2017 (18:22)

Министр обороны России подарил икону храму Святого Саввы в Белграде

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу передал патриарху Сербскому Иринею икону, изготовленную Студией военных художников имени Грекова, которая будет теперь храниться в храме Святого Саввы в Белграде.

«Сюда вложено много сердца и души. Хотел бы, чтобы частичка нашего сердца, нашей души также всегда жила здесь, ведь мы едины верой, историей, судьбой», – сказал Сергей Шойгу, вручая этот дар патриарху.

Патриарх в свою очередь рассказал главе российского военного ведомства, что главный престол храма освящен в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии – Святого Саввы (1175-1236). Он способен вместить около 10 тыс. верующих, что делает его одним из самых крупных православных храмов в мире. Его здание возведено на месте, где по приказу османского великого визиря Синан-паши, чтобы сломить дух сербов после очередного восстания в 1594 году, были сожжены мощи самого великого из сербских святых – Саввы.

Строительство храма началось в 1894 году – в 300-летнюю годовщину скорбного события, но было прервано Второй мировой войной. Власти разрешили возобновить работы лишь в 1986 году. В 2004 году состоялось официальное открытие все еще не полностью законченного храма. В марте 2008 года был освящен придел собора в честь святых мучеников Ермила и Стратоника.

По поручению Президента России Владимира Путина с 2015 года Россотрудничество является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств, предоставляемых российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии.

Перед посещением храма глава российского военного ведомства отдал дань памяти павшим воинам, возложив венки к мемориалу «Освободителям Белграда» и обелиску «Советскому солдату-освободителю».

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