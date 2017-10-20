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20.10.2017 (18:06)

Экипажи армейской авиации ЮВО отработали доставку грузов в ночных условиях

В ходе сдачи итоговой проверки в соединении армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) прошло учение с транспортной эскадрильей вертолетов Ми-8 АМТШ.
В ходе выполнения поставленных задач экипажи новейших, многоцелевых вертолетов отрабатывали доставку необходимых грузов наступающей наземной группировке сухопутных войск и вели воздушную разведку в различное время суток.

Летать экипажам приходилось в горных условиях, в ночное время с использованием приборов ночного видения.

 Более 10 экипажей МИ-8 АМТШ при сопровождении боевой пары МИ-28 «Ночной охотник» совершили более 15 вылетов по доставке боеприпасов и материальных средств как с постоянных, так и временных аэродромов базирования, при этом средний налет каждого экипажа составил почти 10 часов.

Главными целями учения стали проверка лётной натренированности экипажей и совершенствование навыков применения транспортной авиации в любое время суток, повышение мастерства молодых лётчиков, которые впервые принимали участие в подобных мероприятиях.

Проведенное учение показало высокий уровень взаимодействия всех участвующих подразделений авиабазы.

Всего к выполнению задач привлекалось более 300 военнослужащих и около 50 единиц авиационной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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