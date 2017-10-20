20.10.2017 (17:21)

Связисты 58-й армии ЮВО провели радиотренировку на средствах связи нового поколения в свой профессиональный праздник

Подразделения связи мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Дагестане, провели радиотренировку на средствах связи нового поколения в свой профессиональный праздник - День военного связиста.

В ходе основного этапа тренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальная аппаратура на модернизированных командно-штабных машинах (КШМ) 5-го поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80 и радиорелейной станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д».

Особое внимание в ходе радиотренировки уделялось организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения «Белозер».

Станция позволяет осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты через спутник. В походном положении радиостанция по размерам выглядят как школьный ранец при весе всего 16 кг.

Всего на тренировку было привлечено более 150 военнослужащих и задействовано более 30 единиц средств связи.

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