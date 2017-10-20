20.10.2017 (17:20)

Военнослужащие российские военной базы в Абхазии в ходе проверки выполнили упражнения контрольных стрельб из различного вооружения

С военнослужащими российской военной базы в Абхазии в рамках сдачи итоговой проверки за 2017 учебный год проведены боевые стрельбы из различного вооружения.

В ходе двухнедельных экзаменационных мероприятий личный состав соединения в условиях горно-лесистой и прибрежной местности на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу выполнил упражнения контрольных стрельб из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматов АК-74, орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, 120-мм минометов, а также 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Ведение огня производилось по целям, имитирующим командные пункты, легкобронированную технику и живую силу условного противника на расстояниях от 100 до 5000 м.

Всего в огневых мероприятиях проверки принимали участие более 1 тыс. военнослужащих базы, которые при выполнении стрельб израсходовали до 70 тыс. боеприпасов, в том числе свыше 300 артиллерийских снарядов и мин.

Итоговую проверку подразделений военной базы осуществляют офицеры Главного командования Сухопутных войск ВС РФ под руководством полковника Романа Бинюкова. Работа комиссии в соединении продлится до конца недели.

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