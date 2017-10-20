20.10.2017 (17:10)

Учебный корабль «Перекоп» вышел из Балтийска в штурманский поход

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» вышел в море из Балтийска для проведения морской практики с курсантами филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде.

Во время стоянки в Балтийске «Перекоп» пополнил запасы воды и продовольствия, принял на борт более 150 курсантов и офицеров-преподавателей филиала. Маршрут похода учебного корабля пройдет в различных районах Балтийского моря.

В ходе морского похода курсантам предстоит пройти практику по штурманским дисциплинам, совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублировать обязанности вахтенных офицеров и вахтенных штурманов. После завершения обучения будущие офицеры на борту корабля сдадут зачеты.

Руководит учебным походом начальник Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» контр-адмирал Владимир Соколов.

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