20.10.2017 (17:09)

Кинодесант из «звезд» эстрады и спорта высадится в выходные на Южном Урале

Кинодесант из звезд эстрады и спорта высадится 21 октября в Челябинске в рамках культурной акции, организованной Минобороны России.

Среди гостей – участник золотого состава группы «На-На» Владимир Левкин, солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк, певица Юлия Беретта, автор киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, ВИА «Форпост», экстремальная силовая команда «Русские медведи» и др.

Артисты и спортсмены проведут мастер-классы для собравшихся, примут участие в церемонии вручения знамен Юнармии школьным отрядам, посетят челябинское военное училище штурманов, побывают на инновационном металлургическом производстве «Высота 239». В рамках акции состоится показ художественного фильма «Салют-7».

Акция завершится гала-концертом для военнослужащих и членов их семей Челябинского и Чебаркульского гарнизонов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице