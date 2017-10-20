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20.10.2017 (17:09)

Кинодесант из «звезд» эстрады и спорта высадится в выходные на Южном Урале

Кинодесант из звезд эстрады и спорта высадится 21 октября в Челябинске в рамках культурной акции, организованной Минобороны России.

Среди гостей – участник золотого состава группы «На-На» Владимир Левкин, солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк, певица Юлия Беретта, автор киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, ВИА «Форпост», экстремальная силовая команда «Русские медведи» и др.

Артисты и спортсмены проведут мастер-классы для собравшихся, примут участие в церемонии вручения знамен Юнармии школьным отрядам, посетят челябинское военное училище штурманов, побывают на инновационном металлургическом производстве «Высота 239». В рамках акции состоится показ художественного фильма «Салют-7».

Акция завершится гала-концертом для военнослужащих и членов их семей Челябинского и Чебаркульского гарнизонов.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Культура
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