20.10.2017 (17:03)

Российские моряки приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 190-летию Наваринского сражения

Сегодня в греческом порту Пилос прошли основные мероприятия, посвященные 190-летию Наваринского морского сражения, в которых приняли участие экипажи российского большого десантного корабля (БДК) «Азов» Черноморского флота и фрегата ВМС Греции «Navarinon».

Моряки двух стран приняли участие в литургии в местном православном храме, панихиде и церемонии возложения венков к монументу на площади «Трех адмиралов», на котором увековечены имена командующих союзными эскадрами России, Великобритании и Франции адмиралов Логина Гейдена, Эдварда Кодрингтона, Анри де Реньи, одержавшими блистательную победу в знаменитом сражении.

Памятные мероприятия продолжились торжественным прохождением подразделений Вооруженных сил Греции и роты Почетного караула из состава экипажа российского корабля, а также шествием униформистов местных исторических клубов и учащихся школ Пилоса и нома Мессинии.

Официальные мероприятия, посвященные 190-летию Наваринского морского сражения, завершились церемонией спуска флагов на площади «Трех адмиралов».

Сражение объединенной эскадры России, Англии, Франции с османским флотом произошло в Наваринской бухте 20 октября 1827 года.

Победа союзников в сражении оказала решающее влияние на исход борьбы греческого народа за свою независимость.

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