20.10.2017 (17:03)
Российские моряки приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 190-летию Наваринского сражения
Сегодня в греческом порту Пилос прошли основные мероприятия, посвященные 190-летию Наваринского морского сражения, в которых приняли участие экипажи российского большого десантного корабля (БДК) «Азов» Черноморского флота и фрегата ВМС Греции «Navarinon».
Моряки двух стран приняли участие в литургии в местном православном храме, панихиде и церемонии возложения венков к монументу на площади «Трех адмиралов», на котором увековечены имена командующих союзными эскадрами России, Великобритании и Франции адмиралов Логина Гейдена, Эдварда Кодрингтона, Анри де Реньи, одержавшими блистательную победу в знаменитом сражении.
Памятные мероприятия продолжились торжественным прохождением подразделений Вооруженных сил Греции и роты Почетного караула из состава экипажа российского корабля, а также шествием униформистов местных исторических клубов и учащихся школ Пилоса и нома Мессинии.
Официальные мероприятия, посвященные 190-летию Наваринского морского сражения, завершились церемонией спуска флагов на площади «Трех адмиралов».
Сражение объединенной эскадры России, Англии, Франции с османским флотом произошло в Наваринской бухте 20 октября 1827 года.
Победа союзников в сражении оказала решающее влияние на исход борьбы греческого народа за свою независимость.