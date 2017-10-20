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20.10.2017 (16:46)

Мотострелки горного соединения ЮВО действовали по вводным командующего войсками округа на итоговой проверке

Комплексная комиссия штаба Южного военного округа (ЮВО) приступила к проверке за зимний период обучения уровня оперативной и боевой подготовки, состояния боевой техники и учебно-материальной базы горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Карачаево-Черкесии. Итоговая проверка началась смотром боевой техники.

В ходе рабочей поездки в соединения и воинские части Майкопского и Зеленчукского гарнизонов командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников проверил работу комплексных комиссий и порядок организации мероприятий итоговой проверки.

Осмотрев парк боевых машин, командующий войсками округа обратил внимание на подготовку военной техники и вооружения к эксплуатации в зимних условиях. Отличившимся военнослужащим подразделения материально-технического обеспечения генерал-полковник А.Дворников вручил знаки отличия «За службу на Кавказе».

Также но проверил действия дежурного подразделения и пожарного расчета соединения по вводной при тушении условного пожара в боксе с боевой техникой.

Кроме того, генерал-полковник А. Дворников оценил способность водителей боевой техники выполнить задачу по выводу бронемашин из парка.

Вторая очередь итоговой проверки за зимний период обучения стартовала в войсках округа 18 октября и продлиться десять дней.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Боевая подготовка
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