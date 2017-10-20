20.10.2017 (16:43)

В небе над Арменией военные летчики ЮВО отпраздновали 19-ю годовщину образования воинской части

В российской авиационной военной базе Эребуни в Армении командование, военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал приняли участие в праздновании 19-ой годовщины образования соединения.

В свой праздничный день экипажи истребителей МиГ-29, а также вертолетов Ми-24 и Ми-8МТ выполнили контрольные полеты в рамках сдачи итоговой проверки за летний период обучения 2017 года.

Лётчики в составе пар отработали задачи в объединенной системе противовоздушной обороны стран СНГ на высотах от 300 до 2000 метров на различных скоростях с перегрузками, достигающими +8g в различных погодных условиях, в том числе и ночью.

Приглашенным на военный аэродром гостям из числа представителей администрации, дипломатического корпуса, силовых структур Российской Федерации и Армении российские военные летчики на истребителях и вертолетах ЮВО продемонстрировали воздушное представление с выполнением фигур сложного и высшего пилотирования «петля Нестерова», «колокол», «кобра», «горизонтальный нож», «бочка», «горка», виражи, боевые развороты и перевороты

Завершились торжественные мероприятия, посвященные годовщине образования летного российского соединения в Закавказье, праздничным концертом с выступлением художественных коллективов, награждением грамотами и ценными подарками отличившихся военнослужащих военной авиационной базы Эребуни.

Справочно:

Российская авиабаза ЮВО, дислоцированная на аэродроме Эребуни в Ереване, сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на базу из РФ были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29. В июле 2001 года из размещенных в Эребуни частей была сформирована авиационная база, ставшая воздушной компонентой 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри. В конце 2013 года в состав авиабазы вошла вертолетная эскадрилья. В декабре 2015 — феврале 2016 года из РФ были передислоцированы на аэродром Эребуни в Ереване ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ.

Личный состав соединения, регулярно несет боевое дежурство в Объединенной системе ПВО государств-участников Содружества независимых государств. В текущем учебном 2017 году летный состав авиабазы совершил более 1000 вылетов в дневное и ночное время суток в условиях высокогорья и приняли участие в международных тактических учениях КСОР ОДКБ «Поиск и Взаимодействие -2017».

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