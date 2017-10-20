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20.10.2017 (16:39)

Под Оренбургом расчеты ОТРК «Искандер-М» выполнили электронные пуски по объектам условных боевиков в рамках итоговой проверки

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» групповыми электронные пусками уничтожили условный полевой узел связи, завод по производству взрывчатки и терминал контрафактных нефтепродуктов в рамках контрольной проверки за летний период обучения на Тоцком полигоне под Оренбургом.

Учебные ракетные удары были нанесены в ночное время на дальность свыше 150 км. Ранее подразделения были подняты по тревоге и совершили марш в указанный район. Военнослужащие выполнили комплекс нормативов по тактической, специальной и другим видам подготовки в полевых условиях, отразили нападения условных диверсионно-террористических групп.

Контрольная проверка ракетной бригады Центрального военного округа (ЦВО) началась 16 октября. В ней принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано свыше 60 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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