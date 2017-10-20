20.10.2017 (16:37)

На Каспийскую флотилию прибыли корабли ВМС Ирана

В пункт базирования Каспийской флотилии порт Махачкалу прибыл отряд боевых кораблей Военно-морских сил (ВМС) Исламской Республики Иран в составе эсминца «Дамаванд» и ракетного катера «Пейкан».

В море иранских моряков встретили ракетный корабль «Татарстан» и ракетный катер «Ступинец», которые сопроводили гостей к месту швартовки.

По русской традиции командованию отряда кораблей ВМС Ирана в честь прибытия преподнесли хлеб и соль.

В соответствии с программой визита состоятся встречи иранской морской делегации с командованием Каспийской флотилии и руководством Дагестана.

Помимо этого, российские и иранские моряки проведут взаимные визиты, в ходе которых гости посетят ракетный корабль «Дагестан», а российский экипаж оценит условия службы и отдыха на иранском эсминце «Дамаванд».

Запланировано также проведение спортивных мероприятий – товарищеских состязаний по мини-футболу и волейболу между командами Каспийской флотилии и ВМС Ирана.

В текущем году это уже второй дружественный визит кораблей ВМС Ирана в пункт базирования российских кораблей, предыдущий состоялся в марте.

Иранские моряки покинут Махачкалу 23 октября текущего года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице