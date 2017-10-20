20.10.2017 (16:22)

В чешском городе Острава открыли обновленный памятник жертвам мировых войн и красноармейцам-освободителям

В чешском городе Острава Моравскосилезского края состоялась церемония открытия обновленного мемориала жертвам Первой и Второй мировых войн, памяти 192 красноармейцев, которые погибли в апреле 1945 года при освобождении Порубы (в то время предместья Остравы). Об этом сообщил Александр Кирилин, референт заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова.

Центральным элементом мемориала, как и до реконструкции, остался многотонный «блуждающий» валун — камень, который во время Ледникового периода принесло на территорию современной Чехии из Скандинавии. Он символизирует единство народов.

Тексты, которые раньше были размещены на мемориальных досках, теперь выполнены из металла - материала, символизирующего как промышленную Остраву, так и материала орудий войны -противопоставления природе. Настил площадки для проведения торжественных акций выполнен из дерева, особую роль играет подсветка памятника. На флагштоках закреплены флаги России и Чехии.

Памятник представляет собой не классический военный мемориал - дизайнерское бюро представило современное переосмысление памятника, однако сохранило все элементы, определяющие советское воинское захоронение: пятиконечная звезда, благодарность воинам Красной Армии, увековечение их подвига.

Подобное архитектурное решение военного мемориала — новаторское в Чехии. Авторы проекта старались учитывать, как мнение старшего поколения, так и вопрос возрождения интереса молодого поколения к истории.

Во время работы над проектом памятника власти Порубы консультировались с представителями Посольства Российской Федерации в Чешской Республики и Представительстве Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике.

В церемонии приняли участие гетман Моравскосилезского края - Иво Вондрак, заместитель мэра - Остравы Зузана Байгарова, староста района Поруба - Петр Михалик, Почетный консул России в Остраве Алеш Зедник, сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике, представители ветеранских организаций, а также более 100 жителей района Острава-Поруба и гостей. Собравшиеся возложили к памятнику венки, цветы и зажгли поминальные свечи.

«Остравская операция» стала одной и крупнейших и кровопролитных военных операций Второй мировой войны на территории Чехословакии. Операция продолжалась 57 дней и завершилась освобождением Остравы 30 апреля 1945 года.

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